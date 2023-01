Juventus, Di Maria non partirà per Cremona: si è fatto male in allenamento

Contusione alla caviglia per l’argentino. Allegri non lo ha convocato nel gruppo. Presente, invece, Paredes, reduce dal Mondiale

Non accennano a placarsi le polemiche attorno ad Angel Di Maria della Juventus. Il campione del mondo argentino è arrivato ieri a Torino insieme a Paredes ma Massimiliano Allegri ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati.

I tifosi bianconeri non hanno ben digerito i festeggiamenti delle ultime due settimane dei propri giocatori e sui social hanno intimato ai campioni del mondo di tornare quanto prima. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, qualche ora fa in conferenza stampa aveva annunciato che entrambi gli argentini, Di Maria e Paredes, sarebbero stati della partita. Queste le sue parole:

«I due argentini stanno discretamente bene, salvo imprevisti andremo tutti a Cremona, sulla formazione però dovrò valutare oggi. L’emergenza non c’è e non ne abbiamo mai avuta. I ragazzi hanno lavorato molto bene, dobbiamo guardare da oggi fino al 5 giugno, non solo a una partita. Era giusto che Di Maria e Paredes si godessero questa vittoria del Mondiale perché non capita tutti i giorni, farli rientrare un giorno prima non sarebbe cambiato niente, inoltre in vacanza hanno seguito un programma di lavoro».

L’argentino, rientrato a Torino solamente lunedì, ha accusato una contusione alla caviglia in allenamento e il tecnico ha preferito non rischiarlo per la partita contro la Cremonese di domani.