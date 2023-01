Carew assunto dalla Nazionale norvegese, ma ha una condanna per evasione fiscale

A novembre è stato condannato a quattordici mesi di reclusione per non aver dichiarato al fisco circa 12,8 milioni di corone tra il 2014 e il 2019.

L’ex giocatore della nazionale norvegese John Carew, è stato assunto dalla Federcalcio norvegese per prendersi cura dei giovani. Ma l’ex attaccante è stato condannato a novembre a quattordici mesi di reclusione per non aver dichiarato al fisco circa 12,8 milioni di corone tra il 2014 e il 2019. A rivelarlo è L’Equipe in un articolo dove sottolinea che il nuovo ruolo nella Nazionale norvegese potrebbe aiutarlo nel diminuire la pena.

In un comunicato la Federcalcio norvegese ha affermato su Carew che presenterà una richiesta per l’ex giocatore:

«Carew spera di poter entrare in carica mentre sconta la pena con un braccialetto elettronico e presenterà una richiesta in tal senso alle autorità penitenziarie. È positivo che voglia mettere le sue capacità a vantaggio di bambini e adolescenti».

La presidente della federazione, Lise Klaveness ha dichiarato:

«Forse questo lavoro può far parte della sua condanna, nel qual caso sarà vantaggioso per tutti».

In passato ha giocato nella Roma nella stagione 2003/04. Poi le esperienze nel Newcastle, Valencia CF, Aston Villa, Besiktas e West Ham.

John Carew, di sua iniziativa, ha contattato la federazione norvegese a dicembre per offrire i suoi servizi:

«Non vedo l’ora di tornare nel calcio. Il calcio rimane un aspetto importante della mia vita. Sarà bello poter contribuire allo sviluppo di una nuova generazione di giocatori».