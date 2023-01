Lozano andrà via, piace ad Arsenal e Newcastle. Il Napoli vuole Traoré (Repubblica)

La trattativa per il rinnovo è in alto mare, Giuntoli vuole sostituirlo con lo spagnolo del Wolverhampton (libero a giugno) o con Laurienté

Nell’edizione odierna della Repubblica si torna a parlare della situazione legata a Hirving Lozano del Napoli. L’attaccante messicano è in scadenza di contratto nel 2024 e potrebbe abbandonare il club nel prossimo futuro. Lozano ha già diversi ammiratori in Premier League dove è conteso tra Arsenal e Newcastle:

“Lozano al termine della stagione potrebbe lasciare Napoli. Il contratto dell’esterno è in scadenza nel 2024 e la trattativa per il rinnovo è in alto mare. Molte le squadre di Premier e Bundesliga interessate al messicano, che più volte, in passato, ha espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura in Inghilterra, dove Arsenal e Newcastle lo corteggiano”.

Nel frattempo Giuntoli lavora duramente sul sostituto di Lozano. Diversi sono i nomi in agenda, tra tutti, spiccano i nomi di Traoré e Laurentié. La pista più semplice è quella dello spagnolo ex Barcellona che ha il contratto in scadenza con il Wolverhampton:

“Il ds Giuntoli sta lavorando da mesi sul possibile sostituto del classe 1995, che attualmente percepisce uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Al dirigente toscano piacciono molto i profili di Adama Traoré e Laurienté. Il calciatore spagnolo è in scadenza di contratto a giugno con il Wolverhampton, e il suo stipendio – 3 milioni di euro – permetterebbe al Napoli di fare un investimento abbordabile. Il francese, in forza al Sassuolo, è un pallino della dirigenza campana – scouting compreso – ma c’è da fare i conti con il Sassuolo che per il suo gioiellino chiede 20 milioni di euro. Il 24enne, oltre che dal Napoli, viene monitorato anche da Atalanta e Milan”.

Hirving Lozano è arrivato al Napoli nel 2019 dal Psv per circa 45 milioni di euro, diventando l’acquisto più oneroso di sempre per i partenopei. Un’avventura trascorsa a Napoli tra alti e bassi, Lozano in questa stagione ha collezionato ben 15 presenze mettendo a referto 3 gol e 3 assist.