Caressa: «Allegri ha fatto scelte incomprensibili, segno che soffre le critiche sul gioco»

A RadioDeejay: «Ero spiazzato dalla scelta di vedere Chiesa coprire su Kvara. Il Napoli potrebbe essere in testa in qualsiasi top campionato europeo»

Fabio Caressa, telecronista di SkySport, ha commentato la vittoria del Napoli sulla Juventus per 5-1 di ieri sera.

«Finalmente abbiamo una squadra che a livello di gioco e d’intensità che è al livello delle migliori squadre europee. Secondo me potrebbe essere in testa a qualsiasi dei top campionati europei. Ieri Allegri ha fatto scelte incomprensibili come quella di Chiesa a destra. Ero spiazzato dalla scelta di vederlo coprire su Kvara. Secondo me Allegri alla fine le critiche sul gioco le ha patite e la formazione di ieri né è il risultato».

Caressa si accoda alla lunga schiera di commenti piovuti tra ieri sera e questa mattina dopo il sonoro risultato del Maradona. Secondo il telecronista il Napoli ha dimostrato ancora una volta la qualità del gioco, l’intensità degne dei top club europei.

Questa mattina già la Gazzetta paragonava il Napoli di Spalletti alle grandi squadre del passato:

“Questo è successo banalmente al Diego Armando Maradona: ha stravinto un Napoli meraviglioso, che non ha avuto bisogno di fare pretattica, né di cambiare modulo in corsa, sempre uguale a se stesso, forte del proprio gioco e del proprio stile, come l’Ajax di Cruijff, il Milan di Sacchi, il Barcellona di Guardiola e tutte le grandi della storia. Non ha avuto bisogno di spendere una sola ammonizione contro la fisicità della Juve. Ha bastonato con la bellezza, con la tecnica e con la generosità.”

Un passaggio anche su Allegri che, secondo lui, ha accusato le critiche sul gioco e la formazione schierata ieri sera con Chiesa a coprire su Kvaratskhelia ne è la dimostrazione. Allegri è stato duramente criticato da tutti i quotidiani nazionali, in prima fila Tuttosport che titola “Vergogna“:

“I progetti juventini di inseguire gli uomini di Spalletti sono presto diventati capricci e la squadra di Massimiliano Allegri ha perso tutto, soprattutto l’onore. Perché perdere era nell’ordine delle cose, arrendersi in modo così molle, afflosciarsi così spudoratamente, disputare la ripresa senza una goccia di agonismo, è un’offesa a milioni di tifosi.”