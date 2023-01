Brighton-Liverpool: De Zerbi batte Klopp 2-1, Reds eliminati in FA Cup

Decisivo il pallonetto di Mitoma nel finale. Brighton agli ottavi. De Zerb batte Klopp per la seconda volta in due settimane.

Il Brighton di Roberto De Zerbi batte di nuovo il Liverpool, dopo il 3-0 dello scorso 14 gennaio. La squadra dell’ex tecnico del Sassuolo si impone per 2-1 nei minuti finali grazie al gol partita di Mitoma. I reds salutano agli ottavi di finale la FA Cup, continuando a deludere in stagione. La squadra di Klopp attualmente è nona in Premier e potrebbe restare fuori dalle coppe europee.

La squadra guidata da De Zerbi continua a stupire con un gioco e un’organizzazione che lo avevano contraddistinto anche in Serie A. La vittoria è firmata da un pregevole gol del giapponese Mitoma che con una finta disorienta Gomez per poi insaccare con uno splendido pallonetto. Il tecnico bresciano se l’è giocata a viso aperto con un offensivo 4-2-4; sugli esterni c’erano l’eroe di giornata e March per servire la coppia d’attacco composta da Ferguson e Welbeck. Il Liverpool è andato in vantaggio al 30esimo con Eliott. Nove minuti dopo, è arrivato il pareggio di Dunk. Nel secondo tempo le due squadre se la sono giocata senza esclusione di colpi, poi la rete decisiva.

Il Brighton ha fatto a meno del suo giocatore migliore: Caicedo. L’ecuadoriano è al centro di una possibile trattativa di mercato che coinvolge Arsenal e Manchester United. Il Brighton chiede 80 milioni di sterline, la speranza di De Zerbi è che rimanga almeno fino a giugno.