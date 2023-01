Angers, perquisita la sede del club di Ounahi il marocchino che piace al Napoli

L’accusa di avere legami finanziari occulti con procuratori, oltre all’esercizio abusivo della professione di procuratore e riciclaggio di denaro

Il quartier generale dell’Angers, il club di Ounahi il marocchino che piace al Napoli, è stato perquisito martedì con l’accusa di avere legami finanziari occulti con procuratori. L’altra accusa mossa al club francese è l’esercizio abusivo della professione di procuratore e riciclaggio di denaro. Come riportato da Ouest-France, la sede dell’Angers è stata oggetto di una perquisizione questo martedì mattina.

L’indagine in corso seguirebbe quella condotta il 14 giugno quando furono perquisite le sedi dell’Angers e del Saint Etienne. L’inchiesta è partita dalle intercettazioni telefoniche cui è stato sottoposto un uomo che negli articoli dell’Equipe viene menzionato come Abdelkader K., coinvolto in numerose trattative per il trasferimento di calciatori senza essere abilitato a farlo. Gli inquirenti sospettano che costui si muova nella zona grigia fra calcio e illegalità e hanno individuato legami con Angers e Saint Etienne.

Nel frattempo il club francese stava sondando il mercato per il suo giocatore Ounahi, stella del Marocco nel Mondiale. Il Napoli deve fare i conti anche con la ricca concorrenza del Leicester, oltreché con quella dell’Olympique Marsiglia. Ma adesso sul mercato dell’Angers piomba questa vicenda giudiziaria. ma questa vicenda potrebbe condizionare le trattative, che potrebbe condizionare tutte le trattative di un club in crisi profonda. La valutazione dell’Angers per Ounahi pare si aggiri intorno ai 25 milioni di euro ma le carte in tavola potrebbero cambiare dopo questa vicenda.