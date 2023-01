Allegri: «Non si possono prendere gol con questa facilità, bisogna farsi un esame di coscienza»

A Dazn: «Abbiamo fatto 38 punti ma la classifica dice che sono 23 e dobbiamo farci i conti. Chi non è in grado di lavorare sul campo è normale che resti fuori».

La Juventus perde col Monza allo Stadium. Due gol subiti e zero segnati. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri.

«Credo che un primo tempo così non l’abbiamo mai fatto e questo ci deve far riflettere, il secondo è andato meglio ma bisogna essere responsabili tutti della prestazione che abbiamo fatto».

«Contraccolpo della penalizzazione? Con l’Atalanta è stata una partita particolare, ma guardo solo i dati. Abbiamo subito 10 gol in modo facile, abbiamo facilitato il Monza, non si può prendere un gol da fallo laterale, su questo bisogna lavorare. E’ vero che dico che abbiamo fatto 38 punti ma al momento ne abbiamo vinti 3, dobbiamo essere consapevoli della classifica che abbiamo in questo momento».

«Siamo stati parecchio lenti e non abbiamo avuto forza di reazione dopo il gol annullato a loro, siamo stati poco cattivi, bisogna rientrare in quella che è la stagione, prima di Napoli abbiamo fatto tre prestazioni dove abbiamo commesso errori, non all’altezza soprattutto a livello mentale. Le partite non si devono perdere ma quando si perdono si devono perdere in un altro modo».

Allegri continua:

«Non si può farsi infilare a difesa schierata come abbiamo fatto noi, su questo si deve lavorare, ci entrano dentro troppo facilmente».

«So solo una cosa: dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado di farlo è normale che stia fuori. Abbiamo la Coppa Italia, il campionato, dobbiamo fare dei punti. La classifica dice 23, dopo la batosta di oggi si deve lavorare su quella classifica, che al momento è quella reale. Bisogna farsi un esame di coscienza, pensare, e riprendere a lavorare».

«Non diventano prioritarie né coppa Italia né Europa League, altrimenti si entra in un vortice che non si esce più, invece dobbiamo uscirne velocemente, abbiamo fatto 1 punto in 3 partite e preso 10 gol e questo non deve accadere più. Al gruppo ho detto le stesse parole che ho detto a voi»

«Milik ha qualcosa al flessore, ha sentito tirare. Ma stiamo recuperando Vlahovic».

«Sono arrabbiato per forza, abbiamo perso una partita in casa contro una buona squadra ma agevolata da noi, non si possono prendere quei due gol con quella facilità».