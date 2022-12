Zerbin, l’agente: «Un minuto al Napoli vale tanto»

L’agente a Kiss Kiss Napoli: «Siamo molto contenti. Questa prima parte al Napoli si può definire ottima. Bologna? Alessio vuole rimanere al Napoli»

Guido Marinelli, agente di Alessio Zerbin, è stato ospite su Kiss Kiss Napoli parlando del percorso del talento azzurro con la maglia del Napoli finora. Il 23enne esterno d’attacco è stato al centro di una possibile cessione ma al momento non è in lista di partenza. L’intermediario ha sottolineato la sua crescita e la convocazione in Nazionale da parte di Mancini con l’Italia.

“Siamo molto contenti. Questa pausa è dispiaciuta perché il Napoli stava andando alla grande ma ci è servita per fare un piccolo recap di quello che è accaduto ad inizio stagione ad Alessio. Dal 1 luglio c’è stato l’esordio in Nazionale, poi in Serie A e in Champions League, la seconda convocazione con l’Italia. Ha avuto una crescita fortissima nell’ambito del Napoli. Quando sento dire che Alessio sta giocando ma non tantissimo, mi sembra che questa la prima parte di Zerbin si possa definire ottima. La forza del Napoli è un motivo in più per essere orgogliosi sia per i ragazzi che giocano poco che per la squadra in generale. Un minuto fatto oggi nel Napoli vale veramente tanto“

Sulla possibilità di andare al Bologna

“Questa estate Zerbin ha affrontato l’esame Spalletti andando in ritiro con un punto interrogativo. Una volta che ha convinto il mister e la squadra non ha intenzione di andare via, tutte le squadra che volevano prendere Alessio sarebbero ancora interessate, ma non ci siamo espressi a rigurado”.

Zerbin finora ha collezionato sette presenze giocando 104 minuti, tutte da subentrato.