Zerbin e Gaetano vogliono rimanere al Napoli (Corsport)

Il Bologna ha chiesto l’attaccante del Napoli, mentre la Cremonese pressa per Gaetano, ma entrambi resteranno al Napoli almeno fino alla fine della stagione.

Il calciomercato di gennaio si aprirà ufficialmente tra due settimane. I vari club di Serie A sono alla ricerca di possibili rinforzi per integrare i rispettivi organici. Il Napoli ha in rosa diversi giocatori che interessano ad altre compagini.

Zerbin piace al Bologna, ma l’attaccante ha risposto picche. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il giocatore vuole restare a Napoli e continuare a vivere il sogno scudetto, dando il suo contributo alla lotta per il titolo. Stesso discorso per la Cremonese che ha chiesto Gaetano «e pure in questo caso c’è l’ostacolo della favola: uscirne non è una priorità per nessuno. Anzi» scrive il quotidiano sportivo.

Niente Bologna per Zerbin e niente Cremonese per Gaetano. Spalletti li terrà in rosa e sicuramente gli darà qualche chance per giocare, anche in Coppa Italia e non solo. I due giocatori hanno preso parte anche ad alcune partite di Champions League quest’anno. Spalletti li considera due ottimi elementi che possono aiutare la squadra quando servirà il loro apporto.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, dedica spazio a due giovani talenti azzurri che potrebbero andar via in prestito: «Al Bologna piace Zerbin, operazione non semplice perché l’esterno non vuole saperne di staccarsi da questo sogno che sta vivendo a Castel Volturno».