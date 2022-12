Zaccheroni: “Messi è il riferimento tecnico del Mondiale” (Mundo Deportivo)

L’allenatore è membro del gruppo di studio tecnico della Fifa e in conferenza stampa a Doha ha fatto il punto sul Mondiale e sulle squadre semifinaliste.

Zaccheroni intervenuto durante una conferenza stampa a Doha per fare d il punto della situazione sul Mondiale e sulle squadre in semifinale. L’allenatore italiano, che aveva detto la sua sulla sosta del Mondiale, fa parte del gruppo di studio tecnico della Fifa per Qatar 2022.

Il Mundo Deportivo riporta le parole di Zaccheroni secondo cui il riferimento tecnico del Mondiale è Leo Messi: « È un giocatore che vince le partite per te e il suo torneo è stato straordinario».

Zaccheroni ha fatto notare come tutte le squadre arrivate in semifinale giochino un calcio diverso, l’unica costante è l’unione del talento individuale con il lavoro di gruppo.

Sulle sostituzioni, ormai passate regolarmente a 5, dice: «un altro elemento specifico che ha cambiato la dinamica delle partite è il numero di sostituzioni consentite, cinque, perché le squadre hanno saputo mantenere la loro prestazione fisica fino alla fine».

Sulle squadre invece: «La Croazia è arrivata fin qui grazie alla grande qualità del centrocampo, anche se la qualità non è tutto, perché anche loro hanno tanta resistenza. Modric, per esempio, ha lavorato in tutti i settori. Anche il Marocco ha fatto un lavoro fantastico per valorizzare al massimo le sue qualità, riducendo gli spazi in difesa, uscendo sulle fasce. Delle quattro semifinaliste è la squadra che ha difeso più intensamente e una volta recuperato palla ha fatto molto bene il contropiede».

Sulla Francia e sull’Argentina, le favorite per la finale, ha detto: «Griezmann in questo torneo gioca più arretrato, il che significa che ha anche le qualità per muovere palla a centrocampo, hanno un grande talento nel rifinire con Giroud , Mbappé … Tutto inizia a centrocampo con la loro stabilità. L’Argentina ha fatto un ottimo lavoro per adattarsi a seconda del gioco. Non seguono sempre lo stesso copione. Ovviamente cercano di ottenere il massimo dal miglior giocatore, Leo Messi».