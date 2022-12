Valdano:«Nell’86 Maradona aveva 26 anni, Messi ne ha 35. Ha segnato il calcio per 20 anni»

«Quando l’ho sentito prima del Mondiale mi ha detto: ‘Se divento campione del mondo, terrò la maglia fino al prossimo Mondiale’.»

Jorge Valdano ha rilasciato un intervista a Cadena Cope. L’ex attaccante argentino parla del commissario tecnico argentino Lionel Scaloni e viene interrogato anche sul paragone tra Messi e Maradona. Queste le parole di Valdano:

«Essere campione del mondo alla sua prima esperienza mi sembra una cosa straordinaria. E’ stato bravo, non ha rubato la scena ai giocatori, è stato molto discreto. I calciatori gli vogliono molto bene e gli credono, cosa molto importante per un allenatore. Ha fatto conoscere al mondo Enzo Fernandez, Julian Alvarez e Mac Allister, giocatori che sei mesi fa non esistevano».

Valdano viene chiamato a giudicare Messi e Maradona:

«La somiglianza tra i due è che sono due geni. La differenza è che in Messico ’86 Diego era nel fiore degli anni, ne aveva 26, mentre Leo ne ha 35. Leo ha dimostrato che siamo di fronte a un calciatore di categoria superiore. Sono due geni che hanno segnato il tempo in cui hanno giocato a calcio: Messi per 20 anni».

Valdano svela un retroscena su Messi:

«Quando l’ho sentito prima del Mondiale mi ha detto: ‘Se divento campione del mondo, terrò la maglia fino al prossimo Mondiale’. Vedremo se ne sarà capace. Nessun altro ha giocato 6 coppe del mondo e il calcio ha dimostrato che è quasi impossibile farlo».