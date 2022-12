Rrahmani è indietro rispetto ai compagni, non gioca da troppo (CorMez)

Il difensore è lontano dal campo da quasi tre mesi. Spalletti non ha ancora deciso se mandarlo subito in campo a San Siro o confermare Kim e Juan Jesus

Il 4 gennaio il Napoli tornerà in campo a San Siro per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha provato ieri, in amichevole col Sassuolo, la formazione con cui giocherà contro la squadra di Spalletti, mentre il tecnico partenopeo ancora non ha deciso tutti i tasselli del suo gruppo. Innanzitutto per quanto riguarda la difesa, dove non è affatto scontato il rientro di Rrahmani, anzi. Amir, fermo dal 9 ottobre per infortunio, non gioca da troppo, è indubbiamente indietro rispetto ai compagni.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Rrahmani, fuori per infortunio dalla partita contro la Cremonese del 9 ottobre, e i cinque reduci dal Mondiale giovedì scorso hanno giocato contro la Primavera di Frustalupi, avranno modo stamane di verificare la crescita nel ritmo-partita. Sotto quest’aspetto Rrahmani è indietro rispetto ai compagni, ha bisogno di ritrovare l’abitudine al gioco dopo due mesi e mezzo vissuti lontano dai campi. Spalletti deciderà se mandarlo subito in campo a San Siro o confermare gli equilibri della coppia Kim-Juan Jesus, a cui si è affidato per gran parte delle partite dopo l’infortunio di Rrahmani“.

Oggi il Napoli avrà l’opportunità di fare una prova generale in vista dell’Inter, o comunque di mettere altri minuti nelle gambe dopo le amichevoli disputate durante la paura per il Mondiale. A Castel Volturno, questa mattina, ci sarà un allenamento congiunto a porte chiuse contro la Juve Stabia, quarta in classifica nel girone C del campionato di

serie C. Il Napoli ha già affrontato la squadra di Colucci lo scorso 24 agosto, in un’amichevole al Maradona in occasione della quale furono presentati al pubblico Raspadori, Sirigu, Simeone e Ndombele.