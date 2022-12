Rrahmani è in dubbio per l’Inter, non gioca da tre mesi (Corsport)

Ieri, comunque, il difensore ha lavorato in gruppo mostrando nuovi progressi: la sua convocazione, a questo punto, è scontata

Rrahmani in dubbio per Inter-Napoli del 4 gennaio, lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Anguissa, Kim, Zielinski, Lozano e Olivera sono pronti per Milano. E di questo passo anche Rrahmani. È cominciata così, con una serie di buone notizie messe in fila nel corso della seduta pomeridiana, la maratona di avvicinamento all’Inter.

Nonostante manchi ancora un po’, comunque, l’idea è che Kim, Frank e Zielo si sistemeranno regolarmente in difesa e a centrocampo dal primo minuto, mentre ancora da verificare è il ritorno di Rrahmani in coppia con Minjae dopo un’assenza prolungata sin dalla trasferta di Cremona del 9 ottobre. Tre mesi, praticamente. Ieri, comunque, il difensore ha lavorato in gruppo mostrando nuovi progressi: la sua convocazione, a questo punto, è scontata. E al resto, come sopra, penserà il signor Luciano.