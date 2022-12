Lobotka, rinnovo di 5 anni: passerà da due a tre milioni netti (Gazzetta)

Il Napoli blinda il calciatore indispensabile. Anche un riconoscimento alla sua professionalità mostrata a dispetto di un inizio complicato

Lobotka, è ormai pronto il rinnovo col Napoli. Ne scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita che sottolinea l’essere indispensabile del regista slovacco.

L’unica volta in cui Spalletti non lo ha schierato titolare è stato contro il Lecce, vale a dire l’ultima partita di campionato che il Napoli non è riuscito a vincere. E quando per risparmiarlo un po’ il tecnico lo ha tolto nei minuti finali di Liverpool, la squadra ha perso equilibrio, abbassandosi e subendo due gol e l’unica sconfitta stagionale, seppur ininfluente.

Per tutto questo e tanti altri motivi, il Napoli lo sta blindando perché il suo rendimento ha attirato l’interesse anche di big internazionali. E così nei prossimi giorni Lobotka con i suoi agenti firmerà il prolungamento del contratto fino al 2027, con un notevole aumento dai circa due milioni netti a tre, più premi e riconoscimenti. Fra poco meno di cinque anni lo slovacco avrà 33 anni dunque si può dire che il suo contratto col Napoli è a vita. (…) Per Lobo anche un riconoscimento alla sua professionalità, mostrata a dispetto di un inizio complicato.

Già a novembre aveva scritto che sarebbe stato il primo rinnovo:

Lobotka sarà il primo rinnovo

Il regista con quattro occhi al posto di due è lo stesso che – poco meno di due anni fa – qualcuno avrebbe voluto lontano da Napoli perché ritenuto un “pacco di mercato”. È il caso di ribadire un concetto: oggi Lobotka è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, tatticamente unico e tecnicamente di spessore.