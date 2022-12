Raspadori in attacco può giocare ovunque, sa fare tutto (Gazzetta)

Sa fare la mezzala, la punta, il trequartista, l’uomo di raccordo fra centrocampo e attacco. È un regista avanzato a disposizione di Spalletti

Il Napoli ha battuto 3-2 l’Antalyaspor nella prima amichevole in vista della ripresa del campionato che però è lontana circa un mese (si gioca il 4 gennaio). Ieri doppietta di Raspadori (l’altro gol di Politano) ed ecco cosa scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita.

E poi c’è lui, l’uomo già in forma e capace di far cambiare pelle in ogni momento alla disposizione d’attacco. Perché Giacomo Raspadori non solo segna una doppietta e colpisce un palo, ma è l’uomo che sa fare la differenza. Capace com’è di fare la mezzala (così segna il primo gol), la punta (così la seconda rete), il trequartista (il legno lo colpisce così ed alla stessa posizione serve l’assist a Politano) e comunque l’uomo di raccordo fra centrocampo e attacco. Un regista avanzato come già avevamo potuto ammirare a tratti durante la prima parte della stagione e che diventa un’arma in più, importantissima, per la capolista. Certo non può essere l’Antalyaspor a dare tutte le risposte. Ma se c’è sempre questa disponibilità di tutti anche in fase difensiva, tutto è possibile.