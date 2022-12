Il Napoli ha sempre il gol facile, Raspadori show

Amichevole in Turchia contro l’Antalyaspor: doppietta dell’ex Sassuolo e gol di Politano. Spalletti sperimenta, la difesa a volte allenta

Ricomincia bene il Napoli di Spalletti. Alla prima amichevole delle tre previsti durante questo ritiro, il Napoli ne fa 3 all’Antalyaspor.

È il Raspadori show quello che va in onda in Turchia, l’attaccante mette a segno una doppietta, l’altro lo segna Politano. Spalletti può essere soddisfatto nonostante i due gol subiti. È la prima sgambata post pausa.

Le assenze Kim, Oliveira, Anguissa, Lozano e Zielinski, tutti reduci del Mondiale, non si fanno sentire. Per il big match contro l’Inter saranno tutti a disposizione, anche gli infortunati Sirigu, Juan Jesus e Rrahmani.

Spalletti inizia la partita con l’esperimento Raspadori dietro Osimhen, accanto al ristabilito Kvaratskhelia. Un 4-2-3-1 che punge subito, all’8′ Raspadori segna il primo gol, palla rubata a Sari, dribbling su Uysal e tiro piazzato. Poi il giovane attaccante, veste i panni di assistman e serve Politano per il 2 – 0. Nel secondo tempo Spalletti cambia e schiera in campo un 3-5-2. Dentro i giovani, Raspadori mette la ciliegina sulla torta con il terzo gol e Simeone, entrato a partita in corso, scheggia il palo.

Un buon test superato a pieni voti, Spalletti avrà avuto buone sensazioni che andranno confermato. I prossimi test, infatti, saranno un po’ più impegnativi, contro Crystal Palace e Villarreal (che si giocherà al Maradona) la squadra di Spalletti dovrà stare più attenta in difesa.