Messi accolto a Rosario come un re (Video)

Il ritorno di Messi e dell’Argentina dal Mondiale con la Coppa del Mondo è stato un delirio per i tifosi di Buenos Aires. Dopo la sfilatasul bus scoperto tutti i giocatori si sono recati nelle rispettive città native. Nell’aereo privato che è partito dalla capitele verso Rosario c’erano Dybala e Di Maria insieme alla Pulce. L’arrivo in città del 10 argentino ha mandato in visibilio la città che si è riversata a casa del giocatore del Psg. Come documentato dal giornalista Tomas Dvoretzky

Messi si è fermato a salutare i presenti, firmando autografi e magliette, concedendo loro anche le foto nonostante la stanchezza del viaggio. A casa c’erano ad aspettarlo la moglie, Antonella Roccuzzo, e i figli Tiago, Mateo e Ciro. L’accoglienza è stata da vero re. L’argentino è stato investito dall’entusiasmo della gente che hanno scandito a più riprese il nome del calciatore. Soddisfazione massima dopo le parole su Instagram che sottolineava: “Ho sempre sognato di essere campione del mondo e non volevo smettere di provarci, anche se sapevo che forse non sarebbe mai successo. Questa Coppa che abbiamo ottenuto è anche di tutti quelli che non l’hanno vinta nei precedenti Mondiali che abbiamo giocato, come nel 2014 in Brasile, dove la meritavano tutti per come hanno lottato fino alla fine, per come hanno lavorato sodo e l’hanno desiderata tanto quanto me… E ce la siamo meritata anche in quella dannata finale. È anche di Diego che ci ha incoraggiati dal cielo.”

La Pulce si fermerà qualche giorno nella sua casa di Funes per ritornare a Parigi in attesa della ripresa del campionato e sopratutto per la ricorsa alla Champions League.