Overmars è in ospedale: ha avuto un ictus

Lo annuncia il club belga Royal Antwerp. Per fortuna si è trattato di una forma lieve. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti

Marc Overmars, 49 anni, ex ala dell’Arsenal e dell’Olanda, è attualmente ricoverato per aver subito un ictus: un malore che, per sua fortuna, lo ha colpito in forma lieve ma lo ha costretto a interrompere momentaneamente la collaborazione con il club belga Royal Antwerp. È stata la stessa società a spiegare cosa è successo senza fornire ulteriori ragguagli se non che le sue condizioni di salute non sono preoccupanti e che adesso sta molto meglio.

Il club belga ha diramato un comunicato: «Marc Overmars, direttore degli affari calcistici della RAFC, si è sentito male ieri sera ed è stato ricoverato in ospedale per un lieve ictus. Marc nel frattempo sta andando bene, ma dovrà prendersela comoda per un po’».

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van RAFC, is gisterennacht onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct. Marc stelt het intussen goed maar zal het nog een tijdje rustiger aan moeten doen. pic.twitter.com/RlBTdI5ljR — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 30, 2022

Overmars è arrivato in Belgio solo di recente dopo aver lasciato l’Ajax per una vicenda personale che ha creato imbarazzo e rischiato di metterlo in guai seri a livello penale: inviava messaggi inappropriati a colleghe, comprese foto intime molto esplicite. Una situazione che non ha lasciato alternativa ai ‘lancieri’ fino alle dimissioni.

L’ex giocatore non ha mai negato di aver commesso quegli atti e, attraverso il sito ufficiale della società olandese, chiese scuse annunciando che avrebbe lasciato il proprio incarico. “Purtroppo non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite con i miei atteggiamenti – disse Overmars sulla questione -. Mi scuso. Questo tipo di comportamento è inaccettabile, non c’è altra opzione che lasciare l’Ajax”.