L’Arsenal erigerà una statua in onore di Arsene Wenger (Telegraph)

È una bandiera del club. Al suo ritorno ha ricevuto un’accoglienza emozionante. Ha dichiarato che nel 2018 è stato costretto a lasciare la panchina

L’Arsenal è pronto a costruire una statua in onore di Arsene Wenger all’esterno dell’Emirates Stadium a Londra. Lo riporta il Telegraph che descrive l’arrivo a sorpresa dell’ex allenatore dei Gunners durante il Boxing Day: “Il club voleva che Wenger seguisse da tempo l’ex allenatore Herbert Chapman e gli ex giocatori Thierry Henry, Tony Adams e Dennis Bergkamp immortalati fuori dalla casa del club, ma il francese aveva deciso di non tornare fino a questa settimana.”

Wenger ha ammesso che è stato in qualche modo forzato a lasciare l’Arsenal nel 2018 per permettere a nuovi allenatori emergenti come Emery di crescere e di iniziare un nuovo ciclo all’Emirates.

Come scrive il giornale inglese: “Quel processo non è mai stato completato sotto Unai Emery, ma Mikel Arteta, uno degli ex capitani di Wenger, ha ora portato una nuova generazione di giovani giocatori ai vertici della Premier League.”

Proprio l’attuale allenatore, Arteta, ha incoraggiato il ritorno di Arsene che è stato talmente accolto bene dai tifosi che la moglie di Wenger si è emozionata. Arteta non desidera altro che il suo vecchio allenatore rimanga:

«Spero che non se ne vada da qui e sia disposto a trascorrere più tempo con noi: è importante per me personalmente, nella mia carriera, per come vedo il gioco, ma anche per questa squadra di calcio».

Adesso l’Arsenal è pronto a tributargli i giusti meriti con una statua all’esterno dello stadio:

“l‘Arsenal è pronto a costruire la statua di Arsene Wenger dopo il ritorno di Emirates. Wenger è tornato all’Arsenal per la prima volta e ha visto la squadra di Arteta avere un vantaggio di sette punti in classifica. La figura di Wenger non è mai stata in discussione dai tifosi dei Gunners.”

Il Telegraph però non manca di ricordare che attualmente Wenger, nonostante l’amore viscerale per la sua ex squadra, ha altri incarichi:

“Wenger è attualmente il direttore dello sviluppo globale della Fifa ma, dopo un record di 1.235 partite come allenatore, ha dichiarato che l’Arsenal è diventato ‘la vita e la morte’ ed è ‘ancora una parte di me’. Ha rifiutato due panchine in Premier League dopo aver lasciato l’Arsenal, anche perché non avrebbe mai potuto immaginare di sfidare il suo ex club. Mentre era all’Arsenal ha rifiutato le offerte del Manchester United, del Barcellona, ​​​​del Real Madrid e della nazionale inglese.“