Ora Napoli deve dimostrarsi all’altezza di ciò che il Napoli ha costruito (Libero)

Finora la squadra di Spalletti ha perso solo l’ininfluente partita contro il Liverpool: come reagiranno i tifosi al primo passo falso? Occorre una prova di maturità

Su Libero, Claudio Savelli scrive del Napoli e della sua tifoseria: con il Napoli primo in classifica a un distacco importante dalle inseguitrici, i tifosi partenopei sono chiamati al salto di maturità, quello che è mancato ai tempi del Napoli di Sarri. Parlando del match di campionato contro l’Inter, del 4 gennaio, Savelli scrive:

“In caso di sconfitta, i tifosi partenopei potrebbero sfoderare corni e cornetti e sorridere alla cabala, anche se farebbero bene a dimenticarsene: è la prova di maturità a cui sono chiamati per l’ultimo passo verso la gloria, quello che è mancato negli anni di Sarri. Napoli, ora, deve dimostrarsi all’altezza di ciò che il Napoli ha costruito: l’occasione di giocarsi un mini campionato con 8 punti di margine. Ovvero due partite e mezza di bonus da spendere nelle 23 giornate che restano”.

Savelli si sofferma sul pubblico napoletano e in particolare sui fischi che si sono sentiti allo stadio Maradona dopo i quattro gol incassati dal Napoli contro il Lille.

“ecco, il Napoli ha perso solo l’ininfluente partita contro il Liverpool in stagione, dunque non si sa come reagirà al primo vero passo falso. Né come la prenderà il suo pubblico. Meglio prepararsi visto che, oltre al match con i nerazzurri, ci sono quelli con la Juventus e la Roma tra la Samp, la Cremonese e il derby con la Salernitana. La capolista si gioca gran parte delle possibilità per lo scudetto a gennaio. Ma è meglio non farglielo notare”.