È bastata un’inutile sconfitta 4-1 col Lille per riportare a Napoli un’atmosfera opprimente

Circolano le tesi più disparate e comiche, su tutto e tutti. Dalla preparazione a Kvara. Che succederebbe ove mai perdessimo una partita in campionato?

Mi sento francamente oppresso dall’atmosfera che si è creata intorno al Napoli dopo la sconfitta con il Lille. Un misto di ansia, paura, sfiducia… Così fioccano diagnosi infauste. La più gettonata è che si sia sbagliata la preparazione. Ma non basta. Torna in ballo anche il giallo del furto in casa Kvaratskhelia. Lo hanno drogato, la tesi più diffusa. Con uno spray o altre diavolerie non è dato sapere. Le conseguenze allo studio le più disparate (e talvolta comiche). Ad esempio “ è ingrassato”. Ora io non so se Kvara sia veramente ingrassato ma qualcuno ha mai sentito dire che un sonnifero spray faccia ingrassare? Insomma non se ne può più.

Finiti i mondiali. E senza campionato la mente degli opinionisti (e dei tifosi) si deve pur nutrire. E qualunque cosa va bene per fare quattro chiacchiere. Forse andrebbe affermato con forza che il Napoli, pur forte, non potrà mica vincere tutte le partite da qui a giugno. E se intoniamo il de profundis per una sconfitta in una insignificante amichevole che faremo ove mai un passo falso si dovesse verificare in campionato?

Ma torniamo alla preparazione. Io mi fido di Spalletti. Tecnico di grande valore e grande esperienza. Pertanto non mi allarmo neanche di fronte ad una prestazione deludente come quella contro il Lille. E per poggiare la mia fiducia incondizionata nel tecnico su basi più solide ho chiamato un amico. Eugenio Albarella. Prestigioso preparatore atletico. Reduce da un impegno ai mondiali. Che mi ha detto: “ma hai visto la partita penosa della Juve contro un modestissimo avversario? E l’Inter che all’ottantesimo era zero a zero contro la Regina? E la Lazio… Il Napoli sconta l’effetto dei carichi di lavoro che saranno smaltiti nelle prossime settimane. D’altro canto le amichevoli estive non furono più brillanti. Io ho fiducia totale in Spalletti, grande allenatore, e nei suoi sistemi di lavoro.”

Insomma dobbiamo continuare a mostrare ottimismo. Ed evitare di regalare ai secciaioli padani un’atmosfera di incertezza.