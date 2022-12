Nedved allo Slavia Praga? Il presidente: «Un onore continuare a lavorare con lui»

Apprezzo Pavel, ha il mio rispetto e la mia profonda ammirazione. Mi ha sempre aiutato in modo disinteressato. Sarebbe un onore per me continuare a lavorare con lui, nel calcio, nello Slavia, in qualunque ruolo scelga»

Nedved allo Slavia Praga? Il terremoto che ha decimato il vertice della Juventus ha dato una sterzata al futuro di Pavel Nedved. L’ex vice presidente ha rassegnato le dimissioni dopo il caos Juventus che ha visto le dimissioni dell’ex Pallone d’Oro, Agnelli e Cherubini. Dopo oltre 12 anni di permanenza nella dirigenza della Juventus Nedved si trova senza lavoro in attesa del processo che potrebbe attendere i bianconeri. A sostituire Nedved nel ruolo di vice presidente potrebbe esserci Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus. Pinturicchio ha già aperto ad un possibile ritorno alla Juventus nelle vesti dirigenziali ed anche i tifosi apprezzano la sua candidatura.

Nel frattempo Tuttosport afferma, Nedved potrebbe non restare disoccupato a lungo. Infatti, il suo amico Jaroslav Tvrdik, boss dello Slavia Praga a capitale cinese, gli ha offerto una carica in società. «Apprezzo Pavel, ha il mio rispetto e la mia profonda ammirazione. Mi ha sempre aiutato in modo disinteressato. Sarebbe un onore per me continuare a lavorare con lui, nel calcio, nello Slavia, in qualunque ruolo scelga». La Juventus potrebbe essere già alle spalle. Nedved ha giocato nello Slavia Praga dal 1992 al 1996 prima di approdare alla Lazio dove, di fatto, ha iniziato la sua avventura in Italia.