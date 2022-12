Abodi: «La Juventus è solo la punta estrema di un fenomeno, probabilmente non è l’unica»

Il ministro dello Sport: «Bisogna migliorare i controlli. Ci sono società che si comportano in maniera corretta e altre no, questo è un problema per la competizione»

Abodi parla del caso Juventus. Apparentemente parole simili a quelle del presidente Figc Gravina, in realtà non è così. Parla di carenza di controlli e di mancanza di equità della competizione. Lo riporta anche CalcioeFinanza.

“La situazione della Juventus è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall’altra parte”, perché “probabilmente la Juventus non è l’unica”, dunque “è il momento di mettere ordine e di andare a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in maniera estremamente corretta ed altre che, evidentemente, hanno interpretato in maniera troppo particolare le norme, e ciò determina un problema anche sul versante dell’equa competizione”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge il club bianconero, come riporta l’Ansa.

Abodi ha poi aggiunto che “l’autonomia sportiva debba esser garantita”, ma “i comportamenti gestionali devono esser monitorati, analizzati, valutati ed eventualmente sanzionati”. Abodi, infine, dichiara di augurarsi che “i fenomeni degenerativi vengano regolati all’interno del sistema sportivo”.