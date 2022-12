Napoli, Politano non convocato per la partita contro il Villarreal

L’attaccante azzurro non prenderà parte alla partita contro gli spagnoli per un affaticamento muscolare che lo costringerà a stare ai box.

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo Il club azzurro ha diramato la lista dei calciatori convocati per l’amichevole di questa sera contro il Villarreal.

📌 Report allenamento e convocati di #NapoliVillarrealhttps://t.co/oM4QN6OkYh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 17, 2022

Portieri: Idasiak, Marbella, Meret.

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Jesus, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano Lobotka, Marchisano, Ndombele, Spavone, Zerbin.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Russo, Simeone.