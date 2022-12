Napoli-Villarreal stasera alle 20.30, in 25mila al Maradona (gratis su Dazn)

L’amichevole contro gli spagnoli dove giocano Albiol e Reina. Spalletti continuerà a sperimentare con Ndombele, Elmas e Raspadori

Stasera alle 20.30 Napoli-Villarreal, in 25mila al Maradona. Gratis su Dazn, a pagamento su Sky. Scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano:

E la fame c’è, la senti, la cogli nei numeri che – in vista del Natale, con tutto ciò che c’è da fare, sono autentici: in venticinquemila hanno già risposto presente, l’impennata prevista s’è verificata e fino a stasera (ore 20.30, su Sky in pay-per-view e su Dazn) c’è la possibilità e anche il sospetto che si possa sfiorare o superare quota trentamila. Non pochi, a pensarci bene, per Napoli-Villarreal che mette in palio nulla, se non i ricordi – e sono tanti – che si accavallano sull’uscio

del “Maradona”.

(Spalletti) potrà sperimentare ancora con Ndombele e con Elmas, con Raspadori che gli piace ovunque – da attaccante oppure da mezzala – e comunque avrà Politano e Di Lorenzo, i treni di destra, e dall’altra parte Mario Rui e Kvaratskhelia che dànno garanzie. In mezzo, ovviamente il solito Lobotka, semmai per alternarlo con Demme, che ha voglia e anche bisogno di giocare e che, annusando l’aria, potrebbe così non avvertire più la tentazione di andare altrove per giocare. Magari vedendo l’accoglienza che il “Maradona” riserverà ad Albiol e a Reina, gli verrà soltanto il piacere di resistere.