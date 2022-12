Napoli-Juventus, biglietti in vendita: curve a 50 euro, Posillipo a 150

Da oggi alle 15. Distinto 85 euro, Nisida 100. In questa partita nessun ingresso gratuito per gli Under 14. Si gioca venerdì 13 gennaio

I biglietti per Napoli-Juventus del 13 gennaio 2023 sono disponibili. Lo ha reso noto la società azzurra attraverso il proprio sito ufficiale. La sfida andrà in scena il prossimo 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 di venerdì nel 18º turno di Serie A Tim 22-23.

I biglietti per Napoli Juventus sono stati messi in vendita a partire da oggi alle 15. Questi i prezzi:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12)

Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto. In attesa della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in ottemperanza alle indicazioni delle Autorità competenti, come riporta la Ssc Napoli sul suo sito ufficiale, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare i tagliandi solo se possessori della fidelity card (Fan Stadium Card), caricando in modalità digitale il titolo acquistato sulla propria card; dovranno munirsi, inoltre, di segnaposto da presentare agli ingressi, unitamente alla fidelity card e al documento d’identità.

Nessun ingresso gratuito per gli per gli Under 14. Questo match non rientra, infatti, fra le gare scelte dal Napoli per l’ingresso gratuito degli U14 allo stadio Maradona. Per la stagione 2022/23 le prossime partite casalinghe per cui si potrà usufruire degli ingressi gratuiti per i tifosi di quella fascia d’età sono infatti le seguenti:

Cremonese

H. Verona

Salernitana

Sampdoria

Ottavi Coppa Italia (vs Cremonese).