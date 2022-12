Mourinho non vuole portare Karsdorp in Portogallo, Pinto prova a mediare (Messaggero)

L’olandese si allena in gruppo ma non parla con il tecnico. La frattura tra i due non è sanabile, vivono da separati in casa

La situazione in casa Roma è sempre più tesa. Ci riferiamo alla questione relativa ai rapporti tra Mourinho e Karsdorp. Il Messaggero scrive che l’allenatore della Roma non vuole portare Karsdorp in Portogallo, fa resistenza sul punto. Mentre il direttore sportivo giallorosso prova a mediare tra i due. Il quotidiano romano scrive:

“L’olandese anche ieri ha preso parte all’allenamento ma non c’è stato nessun colloquio chiarificatore con il tecnico. Dipendesse da José, non c’è spazio per Rick ad Albufeira. Ma in queste ore continua il lavoro sotto traccia di Pinto che anche oggi parlerà con il tecnico provando a convincerlo. Al di là della presenza o meno del ragazzo in Portogallo, l’avventura del terzino in giallorosso volge al termine. La definizione di separato in casa, nonostante il tentativo di riconciliazione operato da Pinto, rimane quella che più si addice all’ex Feyenoord. Tra le voci di mercato che vedono Lille, Fulham e Torino richiederlo in prestito e il gm rimandare (per ora) al mittente le proposte, lo strappo non è di quelli sanabili”.

Intanto la tournée in Portogallo della Roma rischia di essere rovinata dal maltempo. Lisbona è sott’acqua, paralizzata. Il capo nazionale dell’Emergenza e della protezione civile lusitana, André Fernandes, anche ieri ha invitato la popolazione a restare in casa visto il «rischio di inondazioni e di raffiche di vento oltre i 100 chilometri all’ora».

Il Messaggero scrive:

“La cittadina balneare (Albufeira), per ora, pur flagellata dalle piogge torrenziali, è stata risparmiata da vere e proprie inondazioni. Al di fuori di un muro crollato un paio di giorni fa nel quartiere di Montechoro, in pieno centro, che ha costretto 17 persone ad essere trasferite in un hotel e in una casa famiglia, non ha dovuto vivere le scene drammatiche alle quali si sta assistendo, soprattutto nel distretto di Lisbona. La Roma ha confermato la partenza per domani pomeriggio, sperando anche in un miglioramento delle condizioni atmosferiche”.