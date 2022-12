Duramente contestato dalle due squadre, Lahoz è accusato di non aver saputo gestire con autorevolezza l’incontro. Ha estratto 14 cartellini gialli

Mondiali Qatar, la Fifa sospende Lahoz, l’arbitro di Argentina-Olanda La Fifa ha sospeso l’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, che ha diretto il quarto di finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Olanda. Il direttore di gara lo ha estromesso dai Mondiali dopo le polemiche che ha scatenato il suo arbitraggio. Lo scrive La Nacion.

Durante il match, Lahoz ha ammonito 14 giocatori, è l’arbitro che ha estratto più cartellini gialli finora, nel Mondiale. La Fifa ha inoltre annotato 48 infrazioni sanzionate, 30 per gli olandesi e 18 per l’Argentina. L’arbitro spagnolo, duramente contestato dai giocatori anche nel post partita, è accusato di non aver saputo gestire con autorevolezza le discussioni e le risse tra i giocatori in campo. Le due squadre hanno denunciato provocazioni che hanno riscaldato l’atmosfera sia durante la partita che dopo.

Messi è stato uno dei più critici, insieme a Dibu Martinez.

La Nacion scrive:

“l’arbitro non ha sapeva tenere le redini del gioco e questo ha peggiorato le cose. I numeri sono impressionanti: otto cartellini gialli per gli argentini – oltre a Paredes, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella e Lionel Messi – e sei per gli olandesi, più un’espulsione per Denzel Dumfries per la seconda ammonizione, comminata nel bel mezzo di un calcio di rigore per essere andato a importunare uno degli esecutori albiceleste”.

La Nacion ricostruisce la carriera di Lahoz. L’arbitro ha 45 anni.

“Prima della partita di venerdì aveva diretto altre due partite di questo Mondiale. Ha esordito nella vittoria del Senegal sul Qatar (3-1) ed è stato anche alla guida della partita in cui gli Stati Uniti hanno battuto l’Iran 1-0. Nel finale, gli iraniani hanno sostenuto che non era stato sanzionato un rigore per un presunto fallo di Carter-Vickers su Taremi al 98′. In entrambe le partite Mateu Lahoz ha mostrato 10 cartellini gialli”.

A livello di club, Lahoz ha diretto la finale di Champions League 2020/21 in cui il Chelsea ha sconfitto il Manchester City 1-0, a Porto.