Mondiale Qatar, Orsato designato per Argentina-Croazia

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare la semifinale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Croazia. La partita è in programma il 13 dicembre alle 20 ora italiana allo stadio Lusail.

Ad assistere Orsato ci saranno Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Giallatini del collegio Roma 2. In sala Var ci sarà Massimiliano Irrati, di Pistoia, insieme a Paolo Valeri, di Roma 2, rispettivamente come Video Assistant Referee e Assistant Var.

Finora Orsato non ha affatto sfigurato nelle direzioni di gara del Mondiale. L’arbitro di Schio ha diretto la partita inaugurale della Coppa del Mondo, tra Qatar ed Ecuador e poi Argentina-Messico.

Il fatto che Orsato sia stato scelto per una delle due semifinali, allontana ovviamente la possibilità che l’arbitro italiano possa essere designato per la finale del torneo. Nelle scorse settimane, sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna scriveva che il favorito era Faghani, che però è stato rispedito a casa. Resta dunque da vedere chi sarà l’arbitro scelto per l’ultima partita del Mondiale, la più importante.

Nella partita inaugurale, Qatar-Ecuador, Orsato ha portato a casa anche un piccolo primato. È stato il primo arbitro della storia a fischiare un rigore contro il Paese ospitante di un Mondiale alla sua prima partita nel torneo. È vero infatti che una precedente statistica di Opta ricorda che in nessuna delle precedenti edizioni dei Mondiali, la nazionale ospitante ha perso la gara d’esordio.

Al 15′ Valencia viene atterrato dal portiere Al Sheeb che viene ammonito. Al 3 minuti era già stato annullato un gol all’Ecuador dal Var. Parte bene il Qatar che gioca con la consueta divisa granata, ma l’Ecuador passa al 3′ con Valencia che insacca dopo una papera di Al Sheeb. Irrati al Var annulla per fuorigioco.