Modric: «Orsato è uno dei peggiori arbitri che conosca, un disastro»

Dopo il ko della Croazia: «Non parlo solo per oggi, perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui»

Ieri la Croazia ha perso 3-0 contro l’Argentina nella prima semifinale del Mondiale in Qatar (stasera si giocherà Francia-Marocco). Al termine del match, il capitano della nazionale croata, Modric, si è scagliato duramente contro Daniele Orsato, direttore della gara. In particolare, Modric ha accusato Orsato per il rigore concesso all’Argentina, a suo dire inesistente.

“Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, perché Julian Alvarez tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all’Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso”.

Il centrocampista del Real Madrid ha poi parlato dell’Argentina e di Messi, augurandosi che vinca il Mondiale.

“Spero Messi vinca la Coppa del Mondo, è il migliore calciatore della storia e si meriterebbe di tagliare questo traguardo. Sta facendo un Mondiale incredibile e sta dimostrando tutta la sua grandezza”.

Modric è stato accolto da un applauso di tutto lo stadio quando è stato sostituito, ha potuto meritarsi una standing ovation. Ha commentato quel momento:

“Gli applausi di tutto lo stadio all’uscita dal campo? Ero molto deluso e triste ma se il pubblico argentino mi ha applaudito posso solo ringraziarli perché hanno creato un’atmosfera incredibile. Ora a noi non ci resta che recuperare forze e morale e concentrarci sulla finale per il 3°-4° posto”.

Il rigore dell’1-0 dell’Argentina è stato ovviamente trasformato da Messi con una mazzata sotto la traversa. Messi poi ha dato spettacolo con una grandissima azione personale lungo il fallo laterale, finta e controfinta all’avversario, e poi pallone arretrato per l’onnipresente Alvarez che ha segnato il 3-0.