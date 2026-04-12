Conte: “Il gol dopo 35 secondi? Situazioni che proviamo tante volte”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita pareggiata contro il Parma

Conte a Dazn

Sul gol dopo 35 secondi?

“È evidente e non c’è nulla da commentare. Queste situazioni le proviamo tante volte, poi ci sta il momento e a volte si è più emotivi e non si fa la scelta giusta. Dispiace perché sapevamo che avremmo trovato una squadra in blocco bassissimo, avevo detto ai ragazzi che ci sono differenze leggerissime tra chi vince e chi non vince. Dovevamo essere più attenti, invece abbiamo preso subito gol ed è inevitabile che hanno fatto le barricate. Ho poco da rimproverare alla squadra perché abbiamo giocato in salita per 95 minuti, sono partite in cui rischi di prendere una ripartenza e il secondo gol. Invece abbiamo avuto occasioni anche per vincere la partita. Un punto che muove la classifica, sappiamo che dobbiamo raggiungere la quota Champions. Potevamo vincere lo stesso, ma non ci siamo riusciti”.



Questo risultato spegne le speranze?

“Il sogno non viene spento anche perché mancano 6 partite, ma era un sogno legato esclusivamente a chi ci sta davanti e vedendo i numeri dell’Inter, era un sogno ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo. A parte l’approccio che ci ha tirato un cazzotto non ho da rimproverare ai ragazzi!