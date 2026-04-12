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Beukema sul gol preso: “Sono andati entrambi i centrali a saltare, dobbiamo comunicare meglio”

In conferenza: "All'intervallo ci siamo chiariti e nel secondo tempo non hanno fatto più nulla. Dobbiamo farci trovare subito pronti, questa è la lezione di oggi".

Conte Beukema

Napoli's Dutch defender #31 Sam Beukema celebrates at the end of the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli at the Bentegodi Stadium in Verona, northern Italy, on February 28, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Il difensore del Napoli, Sam Beukema al termine della gara contro il Parma, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza

Beukema in conferenza

“Volevamo vincere ancora in trasferta, non ci siamo riusciti: non abbiamo iniziato bene, sapevamo che questa partita era difficile e anche lo scorso anno è andata così. Purtroppo non è andata bene, il nostro obiettivo rimane la qualificazione Champions e daremo tutto nelle ultime sei partite”.

La tua stagione? “Mi sento sempre pronto per aiutare la squadra, per me è stata finora una bella stagione, ho imparato tanto anche perchè tante partite le ho giocate in una posizione nuova per me: lo accetto, ho imparato tanto e questo mi ha aiutato a diventare un giocatore più completo. Sono molto contento di giocare a Napoli, continuo sempre così”.

Dove hanno sbagliato i tuoi compagni sul gol? “Ci sono state situazioni uguali in cui siamo andati entrambi i centrali a saltare, dobbiamo comunicare meglio. Dobbiamo parlare tra di noi, all’intervallo ci siamo chiariti e nel secondo tempo non hanno fatto più nulla. Dobbiamo farci trovare subito pronti, questa è la lezione di oggi”.

L’assenza di Pellegrino con la presenza di Elphege era stata preparata da Conte o siamo stati spiazzati? “Noi sapevamo esattamente che cosa poteva succedere, Pellegrino era squalificato e avevamo preparato bene la partita, sapevamo chi poteva giocare in avanti e solo all’inizio siamo stati poco concentrati sul gol. Sul vantaggio si sono schierati tutti e dieci bassi in campo, era difficile segnare due gol ma potevamo farli con una reazione positiva. Potevamo e dovevamo far meglio”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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