Beukema sul gol preso: “Sono andati entrambi i centrali a saltare, dobbiamo comunicare meglio”

Beukema in conferenza

“Volevamo vincere ancora in trasferta, non ci siamo riusciti: non abbiamo iniziato bene, sapevamo che questa partita era difficile e anche lo scorso anno è andata così. Purtroppo non è andata bene, il nostro obiettivo rimane la qualificazione Champions e daremo tutto nelle ultime sei partite”.

La tua stagione? “Mi sento sempre pronto per aiutare la squadra, per me è stata finora una bella stagione, ho imparato tanto anche perchè tante partite le ho giocate in una posizione nuova per me: lo accetto, ho imparato tanto e questo mi ha aiutato a diventare un giocatore più completo. Sono molto contento di giocare a Napoli, continuo sempre così”.

Dove hanno sbagliato i tuoi compagni sul gol? “Ci sono state situazioni uguali in cui siamo andati entrambi i centrali a saltare, dobbiamo comunicare meglio. Dobbiamo parlare tra di noi, all’intervallo ci siamo chiariti e nel secondo tempo non hanno fatto più nulla. Dobbiamo farci trovare subito pronti, questa è la lezione di oggi”.

L’assenza di Pellegrino con la presenza di Elphege era stata preparata da Conte o siamo stati spiazzati? “Noi sapevamo esattamente che cosa poteva succedere, Pellegrino era squalificato e avevamo preparato bene la partita, sapevamo chi poteva giocare in avanti e solo all’inizio siamo stati poco concentrati sul gol. Sul vantaggio si sono schierati tutti e dieci bassi in campo, era difficile segnare due gol ma potevamo farli con una reazione positiva. Potevamo e dovevamo far meglio”