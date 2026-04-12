Cuesta: “Oggi abbiamo avuto molta concentrazione, l’obiettivo però è tenere di più il pallone”

A Dazn: "A volte dobbiamo adeguarci al contesto, ma se abbiamo corso più del solito e difeso meglio del solito è stato per i tifosi. Elphege? Lo sfrutto per le sue caratteristiche, è un ragazzo energico"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Parma-Napoli. La gara è terminata con un pareggio (1-1) con gol di Strefezza e poi di McTominay. Di seguito il suo intervento integrale.

Cuesta: “Grazie ai tifosi arrivavamo prima su ogni pallone”

“Mi viene in mente di dire grazie ai ragazzi per tutto il lavoro che mettono in campo, grazie ai tifosi che oggi ci hanno sostenuto tanto, abbiamo corso un metro in più per loro e arrivavamo per loro un secondo prima sul pallone. Questo ha creato vera difficoltà al Napoli. Anzi, volevamo regalare loro una vittoria ma ci prendiamo questo punto. Questo gruppo ha una mentalità che va oltre la classifica, rappresentiamo con onore il Parma al di là di dove siamo, dobbiamo lavorare ancora ma è un privilegio essere qui”.

Sulla salvezza

“L’ho detto il primo giorno, non avevo aspettative. Quello che volevo era lavorare al massimo e al meglio possibile per alzare il livello ed è per questo che non ci accontentiamo. Mancano sei partite e devono essere sei opportunità per migliorare. La concentrazione dei ragazzi oggi è stato incredibile, la parola giusta è gruppo. Ci sacrifichiamo tutti per il risultato. La nostra ambizione però non è questa, vogliamo avere noi la palla, non vogliamo difendere così tanto. A volte dobbiamo adattarci al contesto che c’è e fare il massimo quando possiamo”

Su Elphege

“Noi quello che chiediamo ai giocatori è di sfruttare le sue caratteristiche. A Elphege di certo non potevo chiedere di essere Pellegrino. Lui lavora tantissimo, è sorridente ed energico e in questo aiuta i compagni. Gli vogliono tutti bene. Ha rinforzato molto il gruppo, speriamo che sia stata una prestazione molto positiva per lui e che abbia riscontro in termini di continuità”