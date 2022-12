Milan, Maignan ancora non rientra. Il club pensa a Sportiello a gennaio (Gazzetta)

Il portiere evita di forzare sul polpaccio, non ci sarà contro la Salernitana. Sportiello dovrebbe arrivare a giugno ma si potrebbe accelerare

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si torna a parlare del tema legato al portiere del Milan Mike Maignan. Il portiere francese è ancora alle prese con un infortunio al polpaccio che ancora deve essere smaltito, smentendo così le previsioni dello staff medico che lo vedevano in campo dopo la sosta legata al Mondiale.

«Quello che è successo a Dubai spiega bene la situazione:nei primi giorni di ritiro Mike Maignan faticava in palestra nella prima parte di allenamento, e poi volava in campo per qualche tuffo tra i pali. Ieri è sbucato dagli spogliatoi per qualche chiacchiera con il d.t. Maldini ma ha evitato di mettere alla prova il polpaccio sinistro.»

La Gazzetta dello Sport continua su Maignan e l’impossibilità di vederlo in campo contro la Salernitana

«La dimostrazione che il percorso di recupero ha subito un rallentamento: la possibilità di rivederlo alla ripresa del campionato è svanita. E non è tutto: lo staff medico non fa previsioni sui tempi di recupero, occorrerà un monitoraggio costante. Già nelle prossime ore, dopo il rientro in Italia (oggi la partenza) verranno verificate le sue condizioni con nuovi esami.Nel frattempo Maignan non prenderà parte alla trasferta con la Salernitana e per le successive gare resta l’interrogativo.»

Nel frattempo, se non dovesse recuperare Maignan, Tatarusanu e Mirante pronti a sostituirlo ma potrebbe essere anticipato l’arrivo di Sportiello, promesso sposo del Milan per la prossima stagione.

«La certezza è che non verranno affrettati i tempi, i prossimi 10-15 giorni saranno decisivi per definire una strategia: se Mike sarà pronto subito, bene. Nel frattempo Tatarusanu o Mirante. Altrimenti, si dovesse arrivare a metà gennaio, il club potrebbe provare ad anticipare l’arrivo di Marco Sportiello dall’Atalanta, ora previsto da svincolato per giugno. Servirebbe un accordo con i nerazzurri: ostacolo superabile.»