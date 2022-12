Maignan, cautela del Milan: salterà anche l’amichevole col Psv il 30 dicembre

Il club non vuol ripetere l’errore che portò alla ricaduta al polpaccio. Solo quando sarà perfettamente recuperato, potrà tornare in campo

Il Milan perde 4-1 dal Liverpool ma fa gruppo, come scrive la Gazzetta. Però, come scrive lo stesso quotidiano, è anche alle prese col perdurare del problema Maignan il portiere francese che sta seguendo il programma per il recupero ma non è ancora pronto per il rientro. Non giocherà l’amichevole del 30 dicembre col Psv.

Resta da valutare il solito Maignan, assente anche ieri. Nei prossimi giorni negli Emirati il portiere francese continuerà a seguire una tabella di lavoro specifica, e dovrebbe essere escluso anche dall’ultimo test internazionale, il pomeriggio del 30 dicembre nello stadio del Psv Eindhoven. La parola d’ordine dello staff è cautela, dopo il primo infortunio al polpaccio e la successiva ricaduta: un errore da non ripetere. Solo quando Mike sarà perfettamente recuperato, avrà il via libera per tornare in campo. Il clima di Dubai nel frattempo lo ha aiutato: continuerà a essere studiato giorno dopo giorno, con l’obiettivo di essere in porta alla ripresa del campionato.