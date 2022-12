Mendes offre Ronaldo al Real come vice Benzema (Repubblica)

Il classe 1985 si allena da giorni, da solo, nel centro sportivo del Real, ma il club non vuole prenderlo in considerazione

Secondo il Repubblica «Cristiano Ronaldo prenderà una decisione riguardante il suo futuro nei prossimi giorni». Svincolato dal Manchester United adesso attende di sapere novità sul suo futuro.

L’offerta dell’Al-Nassr 200 milioni di euro netti all’anno per due stagioni balla ancora ma non è arrivata la parola fine alla questione.

Prosegue Repubblica su Cristiano Ronaldo:

«L’accordo con il club saudita è stato trovato e per siglare il passaggio manca solo la firma dell’asso portoghese, che negli ultimi giorni però non è arrivata. Al-Nassr è sempre fiducioso di portare Ronaldo nella Saudi Pro League (campionato che ricomincerà il 26 dicembre) e per quella data il presidente Musalli Al-Muammar ha già organizzato una presentazione in grande stile.»

Nel frattempo Jorge Mendes, agente storico del fenomeno portoghese spinge per un ritorno al Real Madrid, alla ricerca di un vice di Benzema:

«Le grandi critiche subite al Mondiale, però, spingono Ronaldo e il suo procuratore, Jorge Mendes, a cercare un’alternativa di primo livello. Il super agente ha proposto a Florentino Perez (presidente del Real Madrid) un clamoroso ritorno del calciatore in Liga. Il classe 1985 si allena da giorni, da solo, nel centro sportivo del Real, ma il club campione d’Europa non sembrerebbe, al momento, prendere in considerazione la candidatura del 37enne nonostante la società sia alla ricerca di un vice Benzema.»