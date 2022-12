Marotta: «I calciatori non siano più lavoratori subordinati, ma inquadrati come gli attori»

L’ad dell’Inter a un evento organizzato da Italpress: «Il costo del lavoro supera il 65%, così ci sarebbe un ridimensionamento. C’è da discuterne».

L’amministratore delegato dell’Inter, ed ex ad anche della Juve, durante un evento promosso da Italpress propone di ridurre il peso degli stipendi dei calciatori sui bilanci. Mentre si parla del ruolo di Marotta come freno a Paratici, l’attuale Ad dell’Inter prova a dare delle soluzioni.

Lo riporta la gazzetta.it, che illustra l’idea di Marotta di ridurre gran parte dei problemi delle società riducendo gli stipendi dei giocatori. Per farlo, afferma Marotta, potrebbe essere necessario inquadrare i giocatori come fossero delle stelle del cinema.

«Il costo del lavoro supera il 65%, così ci sarebbe un ridimensionamento. C’è da discuterne».

Che l’industria del pallone sprechi troppo soldi è indubbio, anche se ci sono società virtuose in questo senso. Il Coronavirus ha solo accelerato i problemi economici e finanziari dei diversi club di Serie A. Sembra che l’AD dell’Inter abbia trovato una possibile soluzione.

«Nel momento in cui, dal punto di vista legislativo, il calciatore non fosse più inquadrato come un lavoratore subordinato, ma alla stregua di una star o un attore, allora avremmo un ridimensionamento dei costi».

Marotta, per sostenere la tesi, fa un paragone azzardato: «Per il mondo del calcio il costo del lavoro supera nettamente il 65%, che in un’azienda di acque minerale, ad esempio, significherebbe andare incontro al default. Questa soluzione sarebbe uno strumento immediato per eliminare gran parte dei problemi del mondo del calcio» e sui calciatori ha poi precisato: «Sono dei lavoratori subordinati e questo significa andare incontro a dei costi incredibili, che bisogna ridurre».