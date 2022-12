Marocco-Portogallo, disagi all’ingresso dello stadio per i tanti tifosi senza biglietto

Repubblica racconta la lunghissima fila all’esterno dello stadio con l’impianto quasi vuoto. A metà primo tempo i cancelli sono stati aperti a tutti

Lo stadio semivuoto e migliaia di tifosi alla porta. Che aspettano di entrare. Situazione surreale prima del quarto di finale tra Marocco e Portogallo allo stadio Al Thumama di Doha. Ufficialmente, l’impianto sarebbe sold out o quasi. Ma all’inizio della partita, i posti vuoti rubano l’occhio. Soprattutto nella tribuna centrale e nella curva riservata ai portoghesi. Ma ancora più paradossale è che fuori, in coda per entrare, siano in fila migliaia di persone.

Lo scrive La Repubblica, che spiega il motivo della fila ferma.

“Il motivo, ci dicono, è che tra quelle migliaia in coda ci sono tanti senza biglietto. Col passare dei minuti qualcuno inizia a entrare, ma sono pochi. Dominano spazi liberi. La voce tra i tifosi è che, a partita in corso, possano essere aperti i cancelli se dovessero restare spazi liberi. Anche perché l’Al Thumama potrebbe contenere, da capienza ufficiale dichiarata dal sito ufficiale di Qatar 2022, fino a 44.400 spettatori. Ma all’interno, quando inizia la partita, ci sono almeno diecimila in meno. Nonostante, da un punto di vista ufficiale, dovesse essere tutto esaurito o comunque oltre i 42 mila biglietti venduti. E quindi qualcuno aspetta, che la coda si sciolga, magari per motivi di ordine pubblico, o magari che dall’alto arrivi l’indicazione di aprire le porte. Una soluzione improbabile. Ma loro aspettano”.

Verso la metà del primo tempo i cancelli sono stati aperti e tutti i tifosi lasciati all’esterno sono riusciti ad entrare allo stadio per assistere alla partita tra Marocco e Portogallo. L’aggiornamento è della Rai.