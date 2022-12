Mondiali Qatar, la Rai fa il pieno di ascolti con i primi due quarti di finale

Nella serata di ieri Olanda-Argentina, su Rai 1, ha fatto registrare ascolti da 8 milioni 461 mila spettatori con il 39,2% di share

La Rai fa il pieno di ascolti per i primi due quarti di finale del Mondiale in Qatar. Calcio e Finanza fornisce i dati. Nella serata di ieri Olanda-Argentina è stata vista su Rai 1 facendo registrare ascolti da 8 milioni 461 mila spettatori con il 39,2% di share. In particolare, i calci di rigore che hanno visto la vittoria dell’Argentina, dalle 22.47 alle 22.55, sono stati visti da 9 milioni 618 mila spettatori per il 47,7%. A seguire record anche per il “Circolo dei Mondiali” con 2 milioni 804 mila spettatori e il 19% di share.

Nel pomeriggio la clamorosa eliminazione del Brasile a opera della Croazia, sempre su Rai 1, ha avuto un pubblico di 5 milioni 784 mila persone con 42,5%. Il picco durante i tempi supplementari e i rigori dalle 17.57 alle 18.35 con una media di 7 milioni 20 mila spettatori e il 44,9% di share.

Tra gli altri programmi della serata, al secondo posto tra i più visti ‘Passaporto per la Libertà’ su Canale 5, con 1.474.000 spettatori e il 9.6% di share. Terzo piazzamento per ‘Quarto Grado’ su Rete4, con 1.397.000 spettatori e il 9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove (754.000 spettatori, share 3.5%), ‘Vi Presento i Nostri’ su Italia 1 (720.000 spettatori, share 3.5%), ‘S.W.A.T.’ su Rai2 (711.000 spettatori, share 3.4%), ‘Chi m’ha Visto?’ su Rai3 (678.000 spettatori, share 3.3%), ‘Propaganda Live’ su La7 (634.000 spettatori, share 3.8%), ‘MasterChef’ su Tv8 (482.000 spettatori, share 3%).