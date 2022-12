Marocco, Bono mano nella mano con il figlio nella magica notte in Qatar (VIDEO)

Un video dolcissimo, quello del numero uno del Marocco che passeggia con il suo piccolo. Il Marocco è nella storia: in semifinale al Mondiale

Il Marocco ha battuto il Portogallo e si è qualificato in semifinale al Mondiale in Qatar. Affronterà la vincente tra Inghilterra e Francia, che si confronteranno stasera. Uno dei protagonisti indiscussi nella nazionale africana è senza dubbio il suo portiere, Yassine Bounou, meglio conosciuto come Bono. Finora, in Qatar, è stato battuto solo una volta, da un autogol del Marocco. Per il resto, ha parato due rigori alla Spagna dopo aver ipnotizzato i giocatori iberici e ha tenuto la porta ben serrata anche stasera, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Il portiere che fa sognare il Marocco e i suoi tifosi fa sognare anche tutti quelli che tifano per le facce pulite come la sua, per un calciatore dal sorriso dolcissimo e aperto. Dopo il match, Bono è stato ripreso in video mentre passeggia negli spogliatoi dello stadio qatariota in compagnia del piccolo figlioletto, che tiene mano nella mano. Bono e suo figlio si godono la notte storica del Marocco.

Beautiful. Bono & his son enjoying Morocco’s historic night. 🇲🇦❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CfDbWH3BoJ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 10, 2022

Con la vittoria sul Portogallo il Marocco entra nella storia. E’ la prima volta che una squadra africana va in semifinale ai Mondiali.

1-o per il Marocco, gol nel primo tempo di En-Nesyri su papera di Diego Costa che esce a vuoto. Dopodiché il Portogallo attacca ama in fondo non si rende mai realmente pericoloso. Mai quanto il Marcco che sfiora il raddoppio. Nella ripresa Fernando Santos ha messo dentro tutti: Ronaldo, Leao, tutti ma non è cambiato nulla. Il Marocco ha trionfato, e con lui il suo straordinario portiere Bono.