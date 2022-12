Maignan fermo da quattro mesi, più di qualcosa è andato storto (Gazzetta)

“Il rientro è ancora lontano, dopo l’Epifania il controllo. I milanisti sperano di averlo in Supercoppa italiana e contro l’Inter il 18 gennaio”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si continua ad analizzare la situazione attorno al portiere del Milan Mike Maignan. Il numero uno rossonero deve ancora smaltire l’infortunio rimediato a fine settembre e le sensazioni non lasciano presagire un rientro immediato. Nelle prossime settimane il portiere farà un controllo per capire se potrà essere a disposizione, così la Gazzetta:

“Maignan farà un controllo dopo l’Epifania e la speranza dei milanisti al momento è una: averlo a Riad, in Supercoppa italiana, contro l’Inter. Data della partita: mercoledì 18 gennaio. Per la prima dell’anno contro la Salernitana, nessuna possibilità. Anzi, il timore ormai è che il recupero slitti fino alla seconda parte di gennaio”.

La Gazzetta continua sull’infortunio di Maignan. Il portiere francese dopo un inizio incoraggiante durante il ritiro di Dubai si è nuovamente fermato e attualmente si sta allenando da solo:

“Se si considera che per MM16, anche a fine ottobre, si parlava di rientrare per giocare almeno un pezzo di Mondiale, si capisce come più di qualcosa sia andato storto. A Dubai ha lavorato anche sul campo, poi ha rallentato i ritmi e anche ieri si è allenato da solo: cyclette, lavoro sulla parte alta del corpo, nulla che faccia pensare a un rientro rapido. Nessuno pensava potesse stare fuori per (quasi) quattro mesi.”