Milan nei guai: Maignan non recupera e l’Atalanta chiede 7 milioni per Sportiello (Gazzetta)

Il club rossonero potrebbe essere costretto a chiudere la stagione contando solo su Tatarusanu e Mirante. Maignan sarà rivalutato tra 15 giorni

Il Milan è nei guai. Maignan non recupera. Ieri il portiere è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, ma dovrà essere rivalutato tra 15 giorni. Salterà la trasferta di Salerno del 4 gennaio e, scrive la Gazzetta, anche la sfida alla Roma di 4 giorni dopo e c’è il rischio che Pioli debba fare ameno di lui anche il 18 gennaio a Riad, in occasione della Supercoppa contro l’Inter. Sono già 12 le partite stagionali in cui il Milan non ha avuto a disposizione il suo portiere. Come si comporterà il club? Prenderà un altro portiere sul mercato di gennaio o andrà avanti con Tatarusanu e Mirante? In pole, nei desideri del Milan, c’è Sportiello, ma l’Atalanta ha sparato alto per cederlo. La Gazzetta scrive:

“Non si sblocca, infatti, il dialogo con l’Atalanta per Marco Sportiello. Il portiere nato a Desio ha già dato la sua parola ai dirigenti milanisti per un triennale vicino al milione di euro a partire dalla prossima stagione. Ma il club bergamasco non intende lasciarlo andar via subito: Gasp preferisce perderlo a parametro zero e non ritiene di

cercare un sostituto a stagione in corso. Anzi, fonti indirette sussurrano che dalla sponda atalantina sia stata avanzata una richiesta-choc: 7 milioni di euro per un trasferimento immediato. Una valutazione evidentemente considerata fuori mercato per l’estremo difensore trentenne che Pioli ha avuto modo di apprezzare alla Fiorentina. Così Maldini e Massara potrebbero vagliare soluzioni alternative, facendo attenzione a tutte le ricadute di questa scelta”.

Gli altri nomi in lizza erano – scriveva ieri il Corriere dello Sport – quelli di Cragno e di Vicario. Ma anche quelle non sono piste semplici.

“Alessio Cragno, che sta giocando poco con il Monza. In questo caso bisognerebbe interrompere il prestito dal Cagliari ma soprattutto rivedere i termini con il Monza che detiene un obbligo di riscatto in caso di salvezza”.

“In ambienti di mercato circola il nome di Guglielmo Vicario dell’Empoli, ma il presidente Corsi a gennaio non vorrebbe privarsi del 26enne nativo di Udine. Ambito da molti club di serie A per le ottime parate con la maglia della squadra toscana, Vicario potrebbe avere un costo eccessivo per il ruolo di vice Maignan”.