Il presidente del Bari al CorSport: «Le multiproprietà generano una situazione frustrante, ma l’imprenditorialità è anche rischio»

Luigi De Laurentiis: «Il calcio italiano interessa grandi fondi, il Bari può intrigare»

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ha commentato l’andamento della stagione.

“La stagione è in linea con la nostra ambizione. Nel mercato estivo abbiamo investito tanto, non avremmo mai fatto un campionato tanto per farlo. Il gruppo vittorioso in C, con i rinforzi e l’allenatore Mignani, ha trovato un gioco che ha distinto la squadra. Noi ci siamo presentati con una squadra competitiva, ma in avvio siamo stati cauti. Nessuno sa la performance della squadra in partenza. I giocatori in campo hanno fatto il massimo. Per una buona parte del torneo siamo stati una sorpresa, poi ci hanno scoperto e gli avversari hanno iniziato a frenarci“.

De Laurentiis ha parlato anche dello scenario che si creerebbe in caso di una promozione del Bari in Serie A.

“E’ difficile, nessuno può prevedere il calcio. Il Parma nel passato torneo ha investito molto ed è arrivato 12esimo. Nulla è matematico. Bisogna fare le scelte giuste. Ci siamo impegnati economicamente in una piazza importante, ma la formula precisa per i risultati positivi non c’è. Mi fido del ds Polito. Se mi chiede due acquisti? Se ci sgraviamo di pesi, per prendere nuove leve, ci siamo. Prima di Natale mi aspetto due vittorie“.

Sulla questione multiproprietà, De Laurentiis ha detto:

“Generano una situazione frustrante, ma l’imprenditorialità è anche rischio. Il calcio italiano interessa grandi fondi. Il Bari può essere di grande intrigo ed in A può avere subito un fatturato di tutto rispetto, nonché avere la sesta tifoseria come numero di presenze allo stadio“.

Nel weekend il Bari ha stravinto sul Modena in dieci uomini. Queste le dichiarazioni di De Laurentiis nel post partita:

“Questi sono i miei ragazzi, questa è la nostra squadra. Noi conosciamo la qualità delle persone che lavorano al Bari, cerco di farlo capire attraverso le interviste. Il gruppo è il valore più importante che abbiamo: lavorare e trovare un gruppo così coeso e unito è importante. Sono felice, oggi in campo ho visto dieci guerrieri, hanno dimostrato fino alla fine di voler vincere”.

“Io non ricordo di partite in cui si resta in dieci e si segnano due gol, è la dimostrazione di quanto questi giocatori vogliano la vittoria. La classifica? Se me l’avessero detto a inizio campionato sarei stato sorpreso, è ottima. Il nostro è un percorso lungo, ma siamo a metà campionato con il Bari che ha dimostrato di essere una grande squadra. Sognare? Certo, perché sono risultati importanti. Noi siamo partiti con un obiettivo, poi vedremo perché ci sono variabili diverse”.

“Arriveremo al mercato in maniera distesa vedendo le carte migliori per cedere giocatori fermi ai box e migliorare la squadra”.