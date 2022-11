Luigi De Laurentiis: «a Napoli papà aveva tutta la piazza contro, ha avuto ragione lui»

A Kiss Kiss Napoli: «Ha avuto il coraggio dell’imprenditore e i fatti quest’anno gli stanno dando ragione. Il Napoli per me è casa»

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in occasione della presentazione della nuova serie tv Comedy “Vita da Carlo due”.

Che rapporto c’è sul tema calcio con tuo padre?

“Da presidente a presidente, da padre a figlio c’è sempre un confronto. Io ascolto molto quello che dice perchè ha un’esperienza alle spalle molto più grande della mia. Ogni tanto ci confrontiamo su quella che può essere la progettualità, sull’annualità e l’approccio”.

Sulla stagione del Napoli:

“Il Napoli è bellissimo da vedere, poi per me è casa. Ha sempre raggiunto bellissimi risultati, quest’anno è qualcosa di ancora più bello e ripaga di tanti sforzi e investimenti e anche di grande coraggio di mio padre che ha avuto il coraggio vero dell’imprenditore che ha creduto in una strada a dispetto di tutta la piazza che aveva da ridire, però ha vinto lui”.

Ti aspettavi quest’impatto di Kim e Kvaratskhelia?

“Credevamo nella bontà sportiva e nella qualità tecnica dei giocatori. Che poi potessero adattarsi in men che non si dica, che potessero trovare insieme alla squadra un gioco bellissimo in poco tempo era difficile perchè il calcio è fatto di tantissime variabili. Invece questa loro qualità tecnica ha prevalso su tutto il resto ed è una gran bella sorpresa”.

