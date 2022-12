Liverpool-Leicester, Faes fa 2 autogol in 7 minuti (VIDEO)

Ha anticipato il portiere, che stava per bloccare il pallone in uscita bassa, facendo autogol. Poi ha calciato verso la sua porta nel tentativo di spazzare

Il difensore del Leicester, Faes, è stato il protagonista in negativo dell’ultima partita tra Liverpool e Leicester. Dopo lo svantaggio iniziale, il Liverpool ha ribaltato nel primo tempo la sfida contro il Leicester, chiudendolo sul risultato di 2-1. Il centrale belga, al suo primo anno con le Foxes, ha infatti chiuso un primo tempo da incubo con due autogol incredibili in poco meno di 7 minuti di distanza.

Due autogol in sette minuti per il difensore classe 1998 del Leicester. In occasione del primo, ha anticipato il portiere Ward, che stava per bloccare il pallone in uscita bassa. Una svirgolata che ha alzato un campanile, battendo il compagno di squadra con una traiettoria a pallonetto.

Quando il peggio sembrava essere già arrivato, Faes ha segnato la sua “doppietta di autogol” dopo sette minuti: su un tiro di Nunez a tu per tu con Ward il pallone è terminato sul palo. Nel tentativo di spazzare il pallone, però, Faes ha calciato verso la sua porta, regalando il vantaggio ai Reds.

Come sottolinea Opta, è la quarta volta che succede nella storia della Premier League. Tra i precedenti, c’è quello piuttosto significativo di Jamie Carragher in un Liverpool-Manchester United del ’99, anche se allora furono i Reds a subire le conseguenze.