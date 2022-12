Lewandowski: «Il prossimo Mondiale? Non dipende dal mio fisico ma da ciò che circonda il calcio»

A Mundo Deportivo: «So che sarò pronto se voglio esserci, ma è presto per decidere. Messi? Ora è il calciatore al fianco del quale qualsiasi attaccante vorrebbe giocare».

L’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo in cui parla del Mondiale in Qatar e del suo futuro.

La sua Polonia ha raggiunto gli ottavi di finale contro la Francia. A Lewandowski viene chiesto un bilancio del Mondiale per la Nazionale.

«Penso che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Abbiamo giocato contro la Francia dopo una buona prima fase. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo avuto occasioni. Dopo la sosta non siamo stati abbastanza bravi ma abbiamo perso solo contro le due squadre arrivate in finale, Francia e Argentina. Potevamo giocare meglio ma insisto: abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e tutto questo è positivo».

Ai prossimi Mondiali avrai 37 anni. Lo giocherai? Lewandowski risponde:

«Non dipende dal mio fisico ma dagli aspetti che circondano il calcio. So che sarò pronto se voglio essere lì, ma è troppo presto per decidere. Mancano tre anni e mezzo, non quattro. È tanto e ora sono concentrato sul prossimo Europeo e, dopo aver perso con il Barça contro il Bayern in Champions League, a non perdere mai più questo tipo di partite. Anche contro l’Inter. È una parte dolorosa della stagione e spero che la prossima stagione sarà migliore. Abbiamo avuto tanti infortuni ma contro Bayern e Inter abbiamo giocato e commesso errori. Il prezzo da pagare è stato non giocare più in Champions League. Sappiamo che potremmo fare di meglio e sono fiducioso che la prossima stagione migliorerà passo dopo passo e andremo avanti. È il nostro obiettivo e spero che alla fine vinceremo dei titoli».

Sulla finale del Mondiale.

«E’ stata la migliore che abbia mai visto, probabilmente perché si giocava durante la stagione. Se fosse stata a giugno, alla fine del campionato, i calciatori sarebbero stati più stanchi, rendendo loro impossibile giocare ad un livello così alto con quella qualità dopo 70 minuti. È stata la bellezza della finale, che è stata durante la stagione. C’è la grande differenza».

Il Pallone d’Oro ha già un titolare? Lewandowski fa il nome di Messi.

«Certo. C’è forse un giocatore in più che gioca per lo stesso club, ma c’è solo una Coppa del Mondo che decide chi vincerà questa stagione e Leo è ora sicuramente nella prima posizione grazie a ciò che ha ottenuto, il che significa tutto per lui. Ora puoi goderselo».

Tu e Messi avete scambiato due parole al termine di Argentina-Polonia. È stato tutto risolto?

«Posso solo dire che è stata una bella conversazione. Non voglio spiegare di cosa abbiamo parlato, ma è stato un bel dialogo. So che anche dopo aver perso la prima partita contro l’Arabia Saudita, l’Argentina era la grande favorita per il titolo».

Ti piacerebbe giocare con Leo prima di andare in pensione? Lewandowski risponde:

«Non dipende da me. Certo, si vede che adesso gioca più come un ‘trequartista’, magari segna meno gol e concede più passaggi ai compagni anche se continua a segnarli. Ma rispetto ad altre volte, adesso è il calciatore al fianco del quale qualsiasi attaccante sognerebbe di giocare».

Parliamo del Barcellona. Cosa chiedi al 2023? I quattro titoli rimanenti sono possibili?

«Dopo quattro mesi a Barcellona, ​​​​e ora dopo la Coppa del Mondo, sappiamo di avere opzioni per vincere i titoli e ovviamente dobbiamo pensarci, ma ogni titolo è difficile. Spero che potremo vincere titoli ed essere felici, ma in Europa dobbiamo pensare prima alla sfida contro il Manchester United, che sarà molto dura. Conosciamo gli errori che abbiamo fatto in Champions League contro Bayern e Inter e ora dobbiamo pensare a cosa dobbiamo migliorare rispetto a quello che non abbiamo fatto due mesi fa, soprattutto in Champions League. Perché in campionato siamo leader e le prossime tre partite saranno molto importanti per noi per continuare contro avversari molto tosti. Dobbiamo prepararli e anche il resto della stagione, che sarà lunga».

L’impatto della sua firma è stato impressionante a Barcellona e le magliette del Barça sono andate esaurite nei negozi a causa sua. L’amore dei tifosi ti ha sorpreso?

«Sì, perché i tifosi mi hanno supportato molto sin dal primo giorno e questo significa molto per me. Quando sono in campo, a volte mi sento stanco, ma vedere le persone che mi incoraggiano mi dà più forza. Il tifo che sto avendo allo stadio e anche in città è entusiasmante. E questo accade sia a Barcellona che in altre città. Anche ai Mondiali ho visto tanti tifosi del Barça e questo significa molto».

Riesci a vederti completare il contratto quadriennale a Barcellona? L’ultima stagione è facoltativa.

«Sì, naturalmente. Sono convinto che sarò preparato e in buona forma come lo sono ora. Quando avevo 30 o 32 anni volevo giocare altri tre o quattro anni ad alto livello. Ecco perché faccio di tutto per essere il più longevo possibile. Finché sarò in forma e vorrò vincere titoli, sarò qui».