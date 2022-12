Le Parisien colpito dal linguaggio della Juventus nelle intercettazioni: “i pizzini di Ronaldo”

Il quotidiano francese scrive di «umorismo nero. Il termine, nato in Sicilia, si riferisce ai piccoli pezzi di carta usati dalla mafia siciliana per scambiarsi messaggi segreti…»

L’inchiesta sulla Juventus approda anche su Le Parisien. I transalpini hanno fatto una ricostruzione della vicenda:

“È un brutto momento per la Juve. Il club è al centro di un’importante indagine sui conti del club, che sono tutt’altro che chiari, e ogni giorno vengono alla luce ulteriori informazioni. Giovedì la Uefa ha annunciato l’apertura di un’indagine sul futuro avversario del Nantes negli ottavi di finale di Europa League per possibili violazioni del regolamento sul fair play finanziario”.

La stampa francese si è concentrata sull’intercettazione tra Cherubini e Bertola:

“Un esempio è lo scambio tra Federico Cherubini, attuale direttore sportivo, e il dirigente Stefano Bertola nel 2021. Siamo stati arroganti nel mercato dei trasferimenti”, hanno dichiarato i due. Con Cristiano Ronaldo, si è aperto il nostro circolo vizioso. Di conseguenza, la Juve si è trovata con debiti che i 700 milioni di euro immessi dalla proprietà negli ultimi due anni non sono stati sufficienti a ripianare.”

Aggiungendo

«Ancora più eloquente è la discussione tra l’ormai ex presidente Andrea Agnelli e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Entrambi si sono dimessi il 28 novembre insieme all’intero consiglio di amministrazione. Non è stata solo colpa del Covid e lo sappiamo bene”, si legge nelle intercettazioni. Abbiamo ingolfato la macchina di ammortamenti e, soprattutto, di m… perché tutta la merda che c’è sotto non si vede”».

Il commento sulla questione legata ai 19 milioni che la Juventus dovrebbe pagare a Ronaldo è riportata così:

«”Per fortuna Ronaldo non ha lasciato pizzini pericolosi”, dice Stefano Cerrato, responsabile finanziario del club, che non sa di essere intercettato. Una bella dose di umorismo nero. Il termine, nato in Sicilia, si riferisce ai piccoli pezzi di carta usati dalla mafia siciliana per scambiarsi messaggi segreti…»