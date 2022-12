Juventus: «Forniremo ogni dettaglio alla Uefa»

Il comunicato della Juventus: «La Società presterà la massima cooperazione alla Uefa nel contesto del procedimento e fornirà ogni informazione e dato utile»

La Juventus ha approvato un nuovo progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022. Nel documento pubblicato nella serata di ieri ci sono anche dei passaggi relativi ai rapporti con la Uefa e alla nuova indagine aperta dall’organo di governo del calcio europeo per potenziale violazione delle norme del Fair Play Finanziario come riportato da Calcio e Finanza.

La Juventus ripercorre le ultime tappe, ricordando di aver «siglato a fine agosto 2022 con l’Uefa Cfcb il proprio Settlement Agreement, che prevede il pagamento di un importo pari a 3,5 milioni di euro (correlato allo scostamento dal requisito di pareggio di bilancio nel predetto periodo dal 2019 al 2022, penalizzato dalla pandemia da Covid-19). Solo in caso di mancato rispetto di specifici target finanziari per importi eccedenti determinati buffer nel triennio 2022-2024 sono inoltre previste ulteriori sanzioni di natura economica […] nonché la possibilità che l’Uefa Cfcb applichi limitazioni di natura sportiva in caso di scostamenti particolarmente significativi, oltre ulteriori specifiche soglie».

«Tenuto conto delle previsioni contenute nel “Piano Triennale 2023-2025” approvato dal Consiglio di Amministrazione a giugno 2022, si prevede che i target di risultati economici intermedi previsti dal Settlement Agreement siglato dalla Società possano essere rispettati con adeguato margine», ha aggiunto il club bianconero.

«La Società presterà la massima cooperazione alla Uefa nel contesto del procedimento e fornirà ogni informazione e dato utile volto a dimostrare che la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società non si è significativamente modificata rispetto a quanto riportato al Cfcb nel contesto della sottoscrizione del Settlement Agreement», conclude la Juventus.