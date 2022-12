La Juve rivuole Marotta (La Repubblica)

I bianconeri studiano il rinnovamento totale della dirigenza dalla prossima stagione. Riprendere Marotta sarebbe tornare ad un passato virtuoso.

L’assetto dirigenziale della Juventus non cambierà fino a fine stagione, ma poi si aprirà ad un rinnovamento totale. Lo scrive La Repubblica che fa anche il nome di Beppe Marotta per il nuovo corso Juve, che si aprirà la prossima stagione. L’idea è di tornare al passato virtuoso del club, quando i bilanci si chiudevano in positivo, senza tutte le ombre che oggi hanno posto la Juve nel mirino dei pm. Non è ancora partita nessuna telefonata per riprendersi Marotta, scrive il quotidiano. Del resto l’amministratore delegato ha rinnovato da poco con l’Inter, ma una chiamata dal suo ex club lo farebbe vacillare.

La Repubblica scrive:

“Dopo le dimissioni del Cda, il prossimo passo della Juventus sarà il rinnovamento totale della dirigenza. La cabina di regia che sarà decisa il 18 dicembre dopo l’indicazione di Gianluca Ferrero alla presidenza e di Maurizio Scanavino come direttore generale è il primo passo verso una nuova società. Si procederà in questa stagione con l’attuale assetto, che vede Cherubini e Allegri alla guida della parte sportiva, ma a giugno dovrebbe restare solo l’allenatore, sempre che i risultati sportivi siano in linea con quelli ottenuti prima della sosta. Ogni riferimento alla precedente gestione sarà un ricordo del passato: l’obiettivo è consentire ai dirigenti rimasti di continuare fino a fine stagione con le loro funzioni, da Cherubini a Storari, per poi dare vita a un nuovo corso. Una rottura con il passato. Via dunque alla ristrutturazione societaria, al nuovo management con i primi nomi che iniziano a circolare. La grande tentazione è riportare Beppe Marotta a Torino: nessuna telefonata è ancora partita, Marotta ha rinnovato fino al 2025 con l’Inter ma chi lo conosce bene sa che una chiamata da parte della Juventus lo farebbe vacillare. Una scelta che sarebbe un ritorno al passato virtuoso, quando i bilanci bianconeri erano spesso chiusi con il segno “più””.