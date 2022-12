La Griner torna a casa: «Tornerò a giocare per i Phoenix Mercury questa stagione»

La star del basket americano che è stata detenuta per 10 mesi in Russia ha ringraziato tutti in un lungo post Instagram, spiegando che si impegnerà per la liberazione di tutti gli americani

Brittney Griner, la star del basket americano, che è stata detenuta quasi un anno in una colonia penale in Russia ed è stata liberata in seguito ad uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout, ha parlato del suo futuro in un lungo post su Instagram.

Nel post la cestista ha pubblicato la sua foto mentre lascia finalmente la base militare di San Antonio dove aveva trascorso gli ultimi otto giorni dal suo rilascio, spiegando che tornerà a giocare a basket per la sua squadra, la Phoenix Mercury, nella prossima stagione del W.N.B.A.

“È così bello essere a casa. Gli ultimi 10 mesi sono stati una battaglia ad ogni curva. Ho scavato in profondità per mantenere la mia fede ed è stato l’amore di così tanti di voi che mi ha aiutato ad andare avanti. Dal profondo del mio cuore, grazie a tutti per il vostro aiuto.”

Sono grata a ogni persona che mi ha sostenuta e, specialmente a mia moglie, Cherelle Griner, alla mia famiglia, Lindsay Kagawa Colas e Casey Wasserman e a tutta la mia squadra a Wasserman, Vince Kozar e il Phoenix Mercury, ai giocatori della WNBA e a tutta la mia WN Famiglia BA, Terri Jackson e alla WNBPA staff, al mio team legale russo Maria Blagovolina e Alex Boykov, ai leader, agli attivisti e alle organizzazioni di base, al governatore Richardson e Mickey Bergman del Richardson Center, alla campagna Bring Our Families Home, Roger Carstens e al team SPEHA , e ovviamente un grazie speciale al Presidente Biden, al Vicepresidente Harris, al segretario Blinken e a tutta l’amministrazione Biden-Harris.

Il Presidente Biden, mi ha portato a casa e so che si sta impegnando a riportare a casa Paul Whelan e tutti gli americani. Userò la mia piattaforma per fare tutto il possibile per aiutarlo. Incoraggio anche tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel riportarmi a casa a continuare con i loro sforzi per riportare tutti gli americani a casa. Ogni famiglia merita di essere riunita.

Mentre torno a casa per godermi le vacanze con la mia famiglia, voglio ringraziare tutto lo staff PISA e l’equipe medica presso la base San Antonio Fort Sam Houston. Apprezzo il tempo e l’attenzione per assicurarsi che stessi bene.

Voglio anche chiarire una cosa: ho intenzione di giocare a basket per il Phoenix Mercury della WNBA questa stagione, e nel farlo, non vedo l’ora di poter dire “grazie” a coloro che mi hanno sostenuto”.

La Griner era stata arrestata in un aeroporto vicino a Mosca a febbraio dopo che i funzionari doganali avevano trovato una piccola quantità di olio di cannabis in cartucce di svapo nel suo bagaglio. Il Dipartimento di Stato l’ha classificata come detenuta ingiustamente e ha cercato uno scambio di prigionieri per il suo rilascio. I funzionari di Mosca avevano detto che uno scambio di prigionieri non sarebbe avvenuto fino alla conclusione del suo processo. Un tribunale russo l’ha condannata per traffico di droga, e in agosto è stata condannata a nove anni in una colonia penale nota per le sue dure condizioni. È stata rilasciata l’8 dicembre in uno scambio di prigionieri per Viktor Bout, un trafficante di armi che era stato condannato nel 2011 con l’accusa di aver cospirato per uccidere gli americani.